Le groove vivifiant

Il en a fait, du chemin, depuis qu’il a débarqué, le chapeau de travers et le sourire aux lèvres, pour exalter la liberté avec un refrain imparable: «Like a hobo from a broken home / Nothing’s gonna stop me.» C’était en 2009, Hobo révélait Charlie Winston et son énergie communicative. Ce premier disque bénéficiait de la production de Mark Plati, collaborateur de The Cure et, surtout, de David Bowie. Seize ans plus tard, le duo se reforme pour Love Isn’t Easy. A ses côtés, le producteur danois M.I.L.K. apporte une touche pop contemporaine.

Comme le titre de ce sixième album studio le laisse entendre, ces 12 chansons tournent autour du sujet éternel, celui qui traverse la poésie et la chanson depuis les hommes des cavernes (au moins):…