Le Gruérien Robin Oberson raconte son expérience de la course Morat-Fribourg

Le 91e Morat-Fribourg a couronné les Suisses Dominic Lobalu et Fabienne Schlumpf.

Parmi les près de 16 500 participants figurait le jeune Gruérien Robin Oberson.

La Gruyère l’a suivi du réveil à l’arrivée où il a concrétisé son objectif rêvé.

THOMAS RAEMY

COURSE À PIED. Dimanche matin s’est courue la 91e édition de Morat-Fribourg, remportée par les Suisses Dominic Lobalu (en 52’37) et Fabienne Schlumpf (1 h 00’17). A l’avant d’un peloton record, Robin Oberson, invité par l’épreuve pour la première fois, avait pour objectif de passer sous l’heure de course. Sa routine, ses doutes, puis sa joie intense: autant d’émotions que La Gruyère a vécues au côté du Pâquiésan. Récit.

● H-4: LE RÉVEIL

«Le réveil a sonné quatre heures avant le départ, suivi dans la foulée d’un risotto au safran», lance Robin…