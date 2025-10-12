Le massothérapeute, ce gardien d’un corps et d’un esprit sains

Le massage s’impose comme un des alliés indispensables de la performance sportive.

Masseurs et athlètes en expliquent ses bienfaits tant sur le plan physique que mental.

Usuelle à haut niveau, la pratique gagnerait à se démocratiser selon les spécialistes.

QUENTIN DOUSSE

SANTÉ ET SPORT. Il se pratique avant et après la compétition. Il prépare, détend et tonifie les muscles. Très en vogue, le massage constitue un rite incontournable dans le sport professionnel. Rares sont les athlètes à s’en passer, par confort ou réconfort. «J’y vais autant pour défaire des nœuds musculaires que pour me détendre dans la tête», glisse le gardien du FC Bulle Killian Ropraz.

Soulager le corps et l’esprit: telle est la mission du massothérapeute, dont les mains – ainsi que l’oreille attentive – peuvent faire…