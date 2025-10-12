Le patê di valijan

Deché-delé

La chenanna pachâye vo j’é dza kontâ ôtyè dinche… I vo dèvejâvo d’ouna foto è dè vo dèmorâ a èprovâ dè konprindre chin k’irè markâ. Ma… la gajèta l’a oubyâ dè la betâ. Adon prà m’an dèmandâ chin ke voli vo dre avui chin. Tinke chti kou to chin ke vo j’i fôta!

Li a duvè chenannè, no chin jou pê la fêre dou Valê avui la fèdèrachyon di dzounèchè gruvèrênè. Tyinta bala chayête! Che vo j’ithè kemin mè è djêmé jà, alâdi pi on kou, vo cherê chur kontin!

Li a ôtyè ke m’a bin chur markâ: l’è ke totè lè kotse de la fêre iran nomâye in patê. Ou bin, li avê di piti rèvi deché-delé… Galé!

L’è inke k’on vê ke le patê rèvin a la mouda achebin din lè fithè di j’ôtrè tyinton. Le patê valijan l’è pâ tru konpyekâ a konprindre. I rèchinbyè balébin ou nouthro. Li a kotyè diferinthè kemin tsaplâ/…