Les championnats romands aux agrès ont lieu ce week-end à Romont

Gym Ursy organise les championnats romands aux agrès ce week-end à la salle Bicubic, à Romont.

Découverte des engins propres à la discipline lors d’un entraînement avec la société glânoise.

Des anneaux au reck, tous les agrès ne sont pas appréciés de la même manière.

GLENN RAY

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS. Jeudi 20 h 45, salle de gymnastique d’Ursy. A quelques jours des championnats romands, une vingtaine de gymnastes de la société locale virevoltent dans les airs et au sol. Si tous ne participeront pas à la compétition organisée par Gym Ursy au Bicubic (lire ci-dessous), ils ont pourtant une ambition partagée: celle de maîtriser au mieux chacun des engins propres à leur discipline. «Il y a les anneaux, le sol, le saut et la barre fixe. Chez les garçons, les barres parallèles s’y ajoutent encore»,…