NEYRUZ

Louis Esseiva s’est éteint paisiblement dans son sommeil, à la maison, entouré des siens, le jeudi 2 octobre, à l’âge de 97 ans.

Un dernier hommage lui a été rendu dans l’intimité de sa famille proche. Fidèle à ses valeurs humanistes, Louis Esseiva a fait don de son corps à l’Université de Fribourg, pour contribuer à la recherche et pour aider les étudiants et les étudiantes en médecine.

Maître fromager et voix ardente du patois gruérien, il aura fait vivre les mots, les meules et les mémoires. Homme de valeurs et de saveurs, il consacra sa vie à l’art du gruyère, façonnant des fromages d’exception qui lui valurent plusieurs médailles.

Son travail, empreint de rigueur et de passion, a marqué celles et ceux qui ont eu la chance de le côtoyer. Mais son trésor le plus précieux était…