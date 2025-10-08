Match plein pour les Châtelois face au leader le FC Gumefens/Sorens

Au Lussy, le FC Châtel-Saint-Denis a fait chuter le FC Gumefens/Sorens. Sérieux et solidaires, les Veveysans ont imposé leur rythme pour s’offrir un succès plein de caractère (2-0).

VINCENT CAILLE

FOOTBALL. Première défaite pour le FC Gumefens/Sorens et premier clean sheet pour le FC Châtel-Saint-Denis après neuf rondes de 2e ligue. Le stade du Lussy a fait tomber les séries, samedi soir, au terme d’un choc conclu 2-0 pour les Veveysans. Appliqués, généreux, parfois maladroits, les Châtelois ont arraché la victoire plus à la sueur qu’au style. «On a eu du mal à enchaîner de longues phases de possession comme on en a l’habitude, reconnaît Marco Galhardo, l’entraîneur châtelois. Mais dans l’envie d’aller vers l’avant, on a toujours répondu présent. Il faudra progresser dans le dernier geste,…