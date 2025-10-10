Noir comme neige

RTS 1, VENDREDI, À 21 H
L’oeil du diable
En Suisse, le capitaine Andréas Meyer échappe de peu à la mort après avoir reçu une sculpture en bois d’un diable aux yeux rouges, objet issu du folklore savoyard. Coïncidence inexplicable: côté français, une même statuette est retrouvée par la gendarme Constance Vivier près du corps de Victor Carron, un négociant en bois mystérieusement décédé dans une chapelle isolée. La sculptrice Kate Karswell, dernière artiste locale à confectionner les fameuses statuettes de diable, devient la principale suspecte, tandis que des forces malfaisantes s’acharnent sur Andréas et Constance... Ils unissent leurs efforts pour éclaircir cette ténébreuse affaire qui va les amener à enquêter sur une série d’incidents de plus en plus étranges: explosion de portable,…