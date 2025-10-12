Pas mauvais, mais l’Etat peut mieux faire

La conciliation entre vie privée et vie professionnelle au sein de l’Administration cantonale a fait l’objet d’une enquête. Si les résultats sont jugés «plutôt bons», des pistes d’améliorations sont proposées à l’Etat-employeur.

ANGIE DAFFLON

ENQUÊTE. En matière de conciliation vie privée – vie professionnelle, l’Etat peut encore mieux faire. Et ce, même si les résultats d’une enquête menée ce printemps auprès de l’administration centrale sont jugés «plutôt bons», d’après un communiqué de la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS).

La démarche répond à une mesure du Plan pour l’égalité entre les femmes et les hommes

au sein de l’Administration cantonale (PEAC). Pour réaliser cette enquête, le Bureau de l’égalité hommes-femmes et de la famille s’est entourée du Bureau UND,…