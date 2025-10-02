Paysans et apiculteurs se rapprochent pour lutter contre le frelon asiatique

jeu, 02. oct. 2025

Les paysans et les éleveurs d’abeilles du canton de Fribourg entendent mieux dialoguer à l’avenir.

PATRICK CHUARD

NATURE. Agriculteurs et apiculteurs ont beaucoup à se dire. «Nous avons beaucoup de choses en commun et il est essentiel de collaborer plus étroitement et de communiquer», a déclaré lundi Frédéric Ménétrey, directeur de l’Union des paysans fribourgeois (Agri Fribourg). L’association possède une commission apicole depuis plusieurs décennies et compte par ce biais dialoguer plus étroitement à l’avenir «pour trouver des synergies».

L’agriculture a besoin des insectes pollinisateurs, tout comme les abeilles profitent de certaines cultures – tel le colza qui fournit d’abondantes récoltes de miel en plaine. On oppose souvent les paysans et les éleveurs d’abeilles en raison des effets…

L'article complet n'est disponible que pour les abonnés.
Abonnez-vous
Fribourg

Acheter le PDF

Annonces Emploi

Annonces Événements

Annonces Immobilier

Annonces diverses