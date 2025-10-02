Paysans et apiculteurs se rapprochent pour lutter contre le frelon asiatique

Les paysans et les éleveurs d’abeilles du canton de Fribourg entendent mieux dialoguer à l’avenir.

PATRICK CHUARD

NATURE. Agriculteurs et apiculteurs ont beaucoup à se dire. «Nous avons beaucoup de choses en commun et il est essentiel de collaborer plus étroitement et de communiquer», a déclaré lundi Frédéric Ménétrey, directeur de l’Union des paysans fribourgeois (Agri Fribourg). L’association possède une commission apicole depuis plusieurs décennies et compte par ce biais dialoguer plus étroitement à l’avenir «pour trouver des synergies».

L’agriculture a besoin des insectes pollinisateurs, tout comme les abeilles profitent de certaines cultures – tel le colza qui fournit d’abondantes récoltes de miel en plaine. On oppose souvent les paysans et les éleveurs d’abeilles en raison des effets…