Permis de construire en vue

SECOURS SUD. En mai 2025, les délégués de l’Association secours Sud fribourgeois (ASSF) approuvaient un crédit d’investissement de 9,9 millions de francs pour la construction d’une nouvelle centrale d’ambulances à Vaulruz. Mis à l’enquête cet été, le projet n’a suscité aucune opposition. Le permis de construire devrait être prochainement délivré par la Préfecture de la Gruyère, ont appris les représentants des 48 communes glânoises, gruériennes et veveysannes membres de l’ASSF mercredi soir. La mise en service de cette centrale est prévue pour fin 2027.

Lors de cette même assemblée, le budget 2026 de l’ASSF a été approuvé à l’unanimité. Avec un total des…