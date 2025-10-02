Quand Claudia Cardinale, frigorifiée, se réchauffait les mains sur un parking de Riaz

C’était un matin d’hiver, il y a bientôt huit ans, sur le parking de l’hôpital de Riaz. Une assistante lui apportait une bouillotte pour tenter de lui réchauffer les mains. Rire éraillé de fumeuse… Ça la faisait marrer, la légende du cinéma, le mythe vivant, l’Angelica de Visconti, la Jill de Sergio Leone, la Claudia de Fellini. A 80 ans, après avoir tourné 150, 160, 170 films (à quel moment arrête-t-on de compter?), Claudia Cardinale jouait dans Bulle, une série de la RTS qui aurait le malheur d’être diffusée en mars 2020. Quand le monde regardait ailleurs. Une nouvelle diffusion a lieu ces jours.

En attendant, Claudia Cardinale était là, patiente et souriante dans le froid. Un peu plus tard, sur le banc de bois d’un garage transformé en cantine provisoire, entre un verre de rouge et une…