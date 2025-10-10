Rencontre avec la pilote d'Epagny Charlotte Suard, qui a remporté la médaille de bronze européenne

Charlotte Suard a bouclé sa saison le week-end dernier. La pilote de trial d’Epagny a couru sur les scènes mondiale, européenne et nationale. L’an prochain, l’étudiante devra sans doute lever le pied.

VALENTIN THIÉRY

TRIAL. Rideau sur la saison de moto trial de Charlotte Suard. Et quelle saison pour la pilote d’Epagny! La Gruérienne n’a pas arrêté au guidon de sa Sherco. Compétitions nationale, continentale et mondiale étaient au programme.

Le week-end passé, après une ultime escale à Grandval (BE), elle a terminé le championnat de Suisse challenger (3e division) à la 5e position. «En Coupe d’Europe, j’ai signé quelques podiums sur six manches, alors que je n’étais supposée courir que la première étape, livre Charlotte Suard. J’ai décroché la médaille de bronze. Tout le monde n’a pas ça…