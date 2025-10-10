VUADENS

Roland Jaquet s’en est allé le 28 août, à l’âge de 79 ans, entouré de sa famille. La célébration du dernier adieu lui a été rendue en l’église de Vuadens, le 1er septembre dernier.

Cinquième d’une fratrie de huit enfants, Roland est né le 1er mai 1946 à Vuadens, dans le foyer de Laure et Pierre Jaquet. Sa date d’anniversaire lui valait souvent une double récompense lors des chantées.

Après son apprentissage de peintre, il travailla quelques années en entreprise avant de se lancer à son compte, en avril 1975. Fidèle à ce métier jusqu’à sa retraite, il s’est vu attribuer le surnom de Tonton Pinceau.

Roland a toujours aimé la musique. Il a joué du cornet au sein de la Gruéria, fanfare de Vuadens. Plus tard, il s’est chargé de véhiculer saint Nicolas, le Père Fouettard et les…