RTS 1, JEUDI, À 20 H 10
Harcèlement, la terreur en ligne
Harcèlement, la terreur en ligne C’est une réalité bien cachée: de nombreuses personnes, surtout des femmes, sont aujourd’hui visées par des inconnus qui les harcèlent et les menacent sur les réseaux sociaux. Des femmes que la police dissuade parfois de porter plainte car tout se passe en ligne, dans un monde virtuel, pourtant leur peur est bien réelle. Et le harcèlement n’est pas encore considéré comme une infraction en Suisse; il n’apparait donc pas dans les statistiques de la criminalité suisse. Ce phénomène est-il sous-estimé? Temps Présent est allé à la rencontre de victimes et d’un cyberharceleur. ■