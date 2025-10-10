Un casse d’enfer

BANDE DESSINÉE
Joe Henderson et Lee Garbett
THE BIG BURN
Delcourt
Owen et Carlie se sont rencontrés de la façon la plus incongrue: chacun de leur côté, ils braquaient la même banque, au même moment… Depuis lors, le couple vit d’amour intense, de hold-up audacieux et d’adrénaline, jusqu’au jour où la roue tourne et où ils se font interpeller. Comment s’en sortir? Une petite prière dans le camion cellulaire fait apparaître le plus grand des voleurs, le diable en personne, qui leur propose un marché simple et radical: leurs âmes en échange de leur liberté. Mais, sans âme, la vie est bien moins folle! Alors, quand Owen se retrouve seul et qu’il apprend que l’Enfer a pris la forme d’un casino – donnant de l’espoir aux damnés avant de tout leur reprendre –, une idée lui vient pour récupérer sa…