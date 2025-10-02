Un palace abandonné au cœur du quatrième roman de Raluca Antonescu

Sur une île des Açores, un hôtel de luxe s’apprête à ouvrir et le propriétaire invite sa sœur à le rejoindre. Mais l’établissement ne trouvera pas son public… Pour son quatrième roman, Raluca Antonescu s’est inspirée de l’histoire du Monte Palace, à São Miguel.

ÉRIC BULLIARD

Quatre ans après Inflorescence (qui a notamment reçu le Prix des lecteurs de la ville de Lausanne), Raluca Antonescu signe avec Les trois cœurs du poulpe un saisissant roman où l’arrogance humaine se trouve confrontée à la nature. Propriétaire d’un palace sur le point d’ouvrir, aux Açores, Evan fait appel à sa sœur pour qu’elle vienne s’occuper de sa fille. Dans ce décor de luxe qui avance inexorablement vers le naufrage, les personnages de l’écrivaine genevoise doivent affronter l’échec, les attentes de la société… et…