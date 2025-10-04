Un salaire minimum en jeu à Fribourg

POLITIQUE. Le comité d’initiative pour un salaire minimum a officiellement lancé sa campagne vendredi matin à Fribourg. L’objet, déposé en novembre 2023, sera soumis au peuple le 30 novembre prochain. En cas d’acceptation, le canton deviendrait le sixième de Suisse à introduire un salaire plancher, après Neuchâtel, le Jura, Genève, le Tessin et Bâle-Ville.

Les initiants rappellent que l’objectif est de «permettre à toutes les salariées et tous les salariés de vivre de leur travail». Trop de Fribourgeoises et Fribourgeois, expliquentils, se lèvent tôt, travaillent toute la journée, mais n’arrivent pas à payer leurs factures ou à offrir des loisirs à leurs enfants. «Comment motiver des jeunes à travailler dans la vente, la petite enfance ou la restauration si la seule perspective est la…