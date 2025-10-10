Un Veveysan roi du pâté vaudois

SEMSALES. Pas besoin de quitter le canton pour manger le meilleur pâté vaudois. Le verdict est tombé: il se trouve à Semsales, derrière la vitrine de la Boucherie Chez Grég. Ouverte en 2022, l’échoppe de Grégory Gabriel a coiffé au poteau 23 concurrents lors du 5e championnat du monde organisé par la Confrérie de la charcuterie artisanale, le 20 septembre à Aigle, selon le 24 heures du 3 octobre. Verdict rendu deux semaines plus tard, à la bien nommée Pinte vaudoise de Pully.

Le patron, originaire de Granges, n’en revient toujours pas. «Je ne pensais pas du tout gagner. Quand ils m’ont appelé pour me dire de venir à la remise des prix, ça m’a mis la puce à l’oreille, mais je n’y croyais pas», souffle-t-il.

De nombreuses commandes

Lui qui avait tenté sa chance deux ans plus tôt a présenté…