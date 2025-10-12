UNE ROBE POUR MRS. HARRIS

1

Un Veveysan roi du pâté vaudois

SEMSALES. Pas besoin de quitter le canton pour manger le meilleur pâté vaudois. Le verdict est tombé: il se trouve à Semsales, derrière la vitrine de la Boucherie Chez Grég. Ouverte en 2022, l’échoppe de Grégory Gabriel a coiffé au poteau 23 concurrents lors du 5e championnat du monde organisé par …