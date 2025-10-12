UNE ROBE POUR MRS. HARRIS

Télévision
Le rêve d’une femme ordinaire (Lesley Manville) de posséder une robe Christian Dior la mène dans une aventure parisienne où son esprit inébranlable charme les élites qu’elle rencontre.
Lundi, à 20 h 45, sur RTS 1.
SEMSALES. Pas besoin de quitter le canton pour manger le meilleur pâté vaudois. Le verdict est tombé: il se trouve à Semsales, derrière la vitrine de la Boucherie Chez Grég. Ouverte en 2022, l’échoppe de Grégory Gabriel a coiffé au poteau 23 concurrents lors du 5e championnat du monde organisé par …