UNE ROBE POUR MRS. HARRIS

sam, 11. oct. 2025

Télévision

Le rêve d’une femme ordinaire (Lesley Manville) de posséder une robe Christian Dior la mène dans une aventure parisienne où son esprit inébranlable charme les élites qu’elle rencontre.

Lundi, à 20 h 45, sur RTS 1.

