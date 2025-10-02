Vainqueur il y a six ans, Lobalu courra Morat-Fribourg

jeu, 02. oct. 2025

COURSE À PIED. Shadrack Kenduiywo et Matthias Kyburz, favoris de la 91e édition de Morat-Fribourg de ce dimanche, voient un sérieux candidat à la victoire débarquer. Les organisateurs annoncent en effet la présence de Dominic Lobalu (photo), vainqueur il y a six ans à la place Georges-Python. L’ancien réfugié de 27 ans avait signé son premier succès d’envergure sur sol suisse à cette occasion, en 54’01. Le Saint-Gallois, seulement cinquième en 2021, s’est également illustré à deux reprises à la
Corrida bulloise, dont il détient le record.

Depuis sa victoire inattendue de 2019, année qui l’avait vu déserter l’équipe de réfugiés du Comité international olympique, Dominic Lobalu est sorti de l’anonymat pour prendre une dimension planétaire. Le natif du Soudan du Sud, qui a représenté la…

