Célina Bapst vient d’être élue chasseresse suisse 2020-2022. Ambassadrice et pas miss. La Gruérienne nous explique pourquoi.

YANN GUERCHANIK

CHASSE. Une jeune femme est élue chasseresse suisse 2020- 2022 et vous pensez greluche au frais minois, bimbos en armes et bikini, vous pensez miss et pépettes! Nous, on y a pensé. Célina Bapst aussi. «J’ai tout de suite voulu éclaircir ce point, confie la Gruérienne de 28 ans. Heureusement, ce n’est pas ça du tout!»

Célina Bapst enseigne l’anglais et les travaux manuels au CO de Riaz. A ses heures perdues, elle chasse. Le chevreuil et le sanglier surtout, mais également le cerf et le renard, et puis le chamois, si le tirage au sort lui est favorable. «J’ai le permis depuis deux ans, mais j’accompagne depuis des années. Mon grand-père, mon père et…