Aucun relâchement pendant les vacances

L'Organe cantonal de conduite a répété aujourd'hui devant la presse que la population devait continuer à respecter les mesures, d'autant plus durant les prochaines vacances. Selon son chef Christophe Bifrare, "un retour de bâton sévère" serait ressenti en cas de relâchement. Ce qui impliquerait "une obligation de reprendre des mesures nettement plus drastiques que celles mises en application aujourd'hui". L'HFR a également communiqué que le nombre de personnes présentes aux soins intensifs et souffrant du Covid-19 est passé de 5 à 23 cas en une semaine.