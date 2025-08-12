A La Tour, collision frontale entre une voiture et un bus

LA TOUR-DE-TRÊME.

Dimanche vers 10 h, sur la route de Pra-Riond, à La Tour-de-Trême, une voiture qui circulait en direction de Broc est entrée en collision frontale avec un bus des transports publics, qui roulait normalement. L’automobiliste, âgé de 22 ans, s’est déporté sur la voie opposée pour une raison inconnue. Sa voiture a été projetée et s’est immobilisée sur le toit, en contrebas de la route. Le chauffeur du bus, âgé de 29 ans, ainsi que le conducteur de la voiture ont été acheminés à l’hôpital par ambulance. La route a été fermée pendant quatre heures pour les mesures d’intervention. EB