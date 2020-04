Colette Descloux

CORBIÈRES

Colette a vu le jour 21 septembre 1957 au sein du foyer de Régina et Louis Bovet au Ruz, sur la commune d’Hauteville. Cadette d’une fratrie de sept enfants, sa jeunesse se déroula à la ferme familiale. Tous ses frères et sœurs ont beaucoup compté pour elle tout au long de sa vie et elle a toujours entretenu de très bonnes relations avec eux.

Après sa scolarité, Colette a commencé sa vie professionnelle comme secrétaire dans l’entreprise de construction Antiglio, à Fribourg. Par la suite, après avoir travaillé dans le milieu fiduciaire, elle reprit les rênes de la société Albert Descloux SA avec son mari. Elle contribua beaucoup, en s’occupant de toute la partie administration et comptabilité et aussi en soutenant son mari, puis son fils, à faire progresser et prospérer…