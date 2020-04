Darius, «six milliards de fois plus la guerre»

Originaire de Bulle, Darius a sorti hier Voir, son troisième album. Plus violent et moins postrock, il est le fruit d’une longue réflexion sur sa musique, qui gagne en profondeur et en frénésie. Rencontre via Skype avec Sylvain Aebischer et Yannick Neveu.

CHRISTOPHE DUTOIT

A l’été 2018, Darius se fait un nom pour le grand public quand le groupe bullois joue pour le Conseil fédéral in corpore à Ebullition, lors de sa traditionnelle course d’école annuelle. Surtout, le quintette est aujourd’hui l’un des phares de la musique alternative en Suisse. Entrevue – à juste distance sociale – avec deux de ses guitaristes, le lendemain de la sortie de Voir, l’incroyable troisième album du groupe.

Dans quel état d’esprit avezvous attaqué ce nouvel album?

Yannick Neveu. On a cravaché. Parce qu’on a…