Des entreprises aux agriculteurs

QUESTION. Député UDC d’Esmonts, Philippe Demierre s’interroge sur plusieurs points en lien avec la crise économique que traverse le canton. Dans une question transmise au Conseil d’Etat, le Glânois demande que soient repoussés les délais de paiement de tous types d’impôts et de taxes prélevés par le canton, et ce au-delà des 90 jours préconisés par le Gouvernement fribourgeois. Et de se demander si le Conseil d’Etat va repousser le délai de paiement lié au remboursement des prêts octroyés durant la crise. La situation des maraîchers et des agriculteurs en manque de main-d’œuvre est aussi source d’inquiétude. Des chômeurs ne pourraient-ils pas venir en aide dans ces domaines-là? Enfin, les marchés de fruits, légumes et denrées alimentaires doivent rouvrir rapidement, estime le député. CP