Faire résonner le cor des Alpes pour les aînés confinés

Pour apporter un peu de joie aux aînés confinés, les musiciens et lanceurs de drapeau du groupe de cors des Alpes de Treyvaux ont fait résonner leur instrument devant quelques foyers du canton.

PRISKA RAUBER

Les notes graves et profondes du cor des Alpes ont résonné ce week-end pascal en différents lieux du canton. Jeudi devant le home de Farvagny; samedi devant l’hôpital de Riaz et le Foyer de Bouleyres à Bulle; dimanche à l’HFR Fribourg; lundi devant le home des Peupliers à Oberried et le Foyer Saint-Joseph à La Roche. Ce plaisir folklorique, les aînés le doivent au groupe AC-Cors des Alpes (entendez «accords des Alpes») de Treyvaux, présidé par Paul Quartenoud. «Nous sommes une équipe de bons copains. Neuf musiciens et trois lanceurs de drapeau. Quand on a appris que certaines…