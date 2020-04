BULLE

Ferdinand Fragnière est né le 29 janvier 1929 à Lessoc dans le foyer de Firmin et Marie Fragnière. Il était l’aîné d’une fratrie de quatre enfants. Après lui naîtront Marthe, dite Miette, Marie-Rose et Reynald. Ferdinand fréquente l’école primaire et coule une enfance tranquille. Il a la chance de pouvoir suivre l’école secondaire.

Il suit les traces de son père qui travaille à l’usine électrique de Montbovon et entame un apprentissage d’électricien aux Entreprises électriques fribourgeoises. Il y fera toute sa carrière, quarante-huit ans au service de la population. Combien de souffleurs à foin a-t-il réparés ou de prises électriques installées dans sa chère vallée de l’Intyamon?

Bon vivant, Ferdinand fréquente les bals, car c’est un très bon danseur. En 1961, à l’âge de 32 ans,…