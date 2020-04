NEIRIVUE

Guy Volery est né le 5 mars 1938 à Aumont, dans la Broye. Il était le cadet d’une fratrie de cinq enfants. Vers 20 ans, il quitta le domaine familial pour travailler dans le canton de Genève. Après plusieurs petits emplois, il entra aux Services industriels de la ville de Genève où il passa plus de trente-cinq ans, jusqu’à sa retraite.

C’est à Genève qu’il rencontra celle qui allait partager sa vie, Astrid née Corminboeuf. De cette union naquirent Jacques en 1961 et Myriam en 1964. La famille avait pris l’habitude de passer ses vacances à Neirivue et, au début des années 1970, Guy acheta une maison, la Pierrette, qu’il retapa de ses propres mains et où il vécut jusqu’à ses derniers jours.

En 1997, alors qu’il prenait une retraite anticipée et se réjouissait de s’installer à…