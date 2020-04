La bibliothèque se plie en quatre

Vous avez épuisé votre bibliothèque personnelle? Pas de souci: la Bibliothèque publique de la Veveyse (BPV) a mis sur pied un service de prêt adapté à cette période de pandémie, communique-t-elle.

Après avoir consulté son catalogue en ligne, il vous suffit d’envoyer un e-mail ou un SMS avec vos coordonnées et la liste des ouvrages souhaités. Pas d’envie précise? Indiquez alors un sujet, un genre ou un auteur d’intérêt et les bibliothécaires se feront un plaisir de choisir à votre place. De même, si un livre est indisponible, on en glissera un du même genre dans votre lot.

Pas de contact avec la bibliothécaire

Les commandes reçues jusqu’au jeudi 15 h pourront être retirées le vendredi de la même semaine selon un horaire précis qui vous sera communiqué dans la confirmation. Un sac…