La Croix-Rouge très engagée face au Covid-19

Pour faire face à la pandémie, l’association a renforcé son équipe de bénévoles et propose de nouveaux services gratuits dans tout le canton.

CROIX-ROUGE. «J’ai du temps et suis en bonne santé à la maison, alors pourquoi ne pas aider les plus démunis bloqués chez eux?» Ces propos de Stéphanie Schmutz, bénévole pour la Croix-Rouge fribourgeoise le prouvent une fois encore: la réponse des Fribourgeois-es à la pandémie de coronavirus a souvent de quoi émerveiller. La solidarité se vérifie partout. Partout dans le canton, on se propose spontanément pour faire les courses du voisin, sortir les poubelles ou encore promener le chien.

Dans cette drôle de période qui attise autant les peurs que les élans de solidarité, c’est au tour de la Croix-Rouge fribourgeoise de s’organiser. L’association a…