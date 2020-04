Le CTT Bulle pourrait rester en LNA

Swiss table tennis penche actuellement sur deux scénarios pour entamer la saison prochaine. Le point de la situation avec Bastien Berset, président du CTT Bulle.

Alors que tous les championnats ont été stoppés et annulés, Swiss table tennis décidera lundi prochain de quelle manière va commencer la saison 2020/2021. La fédération a distingué deux scénarios: soit les équipes reprendront en septembre comme si l’exercice écoulé n’avait jamais eu lieu, soit les clubs promus et relégués connus au moment de l’annulation pourront être promus ou devront être relégués. Dernier de LNA et condamné à la descente, le CTT Bulle s’est prononcé en faveur du premier scénario. Son président Bastien Berset explique la décision du club.

Swiss table tennis a évoqué deux plans en ce qui concerne la saison…