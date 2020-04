Les communications totalement rétablies depuis samedi matin

SWISSCOM. Mercredi passé, une panne a touché l’ensemble du réseau Swisscom dans les régions de Bulle, Charmey, Rougemont et Château-d’Œx. Internet, Swisscom TV et la téléphonie, fixe et mobile, ont été interrompus. Des câbles sectionnés sur un chantier bullois étaient à l’origine des perturbations. Jeudi après-midi, la téléphonie était rétablie, mais les autres services restaient indisponibles pour de nombreux clients. Alors que l’opérateur ne promettait un retour à la normale qu’hier lundi, l’ensemble des communications ont pu être rétablies samedi à 7 h.