Plus de projets, mais plus modestes

En 2019, année d’entrée en fonction, en juin, de son nouveau directeur Jerry Krattiger, la Promotion économique du canton de Fribourg (PromFR) a suivi près de 300 dossiers (200 en 2018) susceptibles de déboucher sur une implantation ou une extension d’entreprise. Au final, 35 se sont concrétisés: 13 implantations d’entreprises, dont sept d’origine étrangère, et 22 extensions, a communiqué, vendredi, la PromFR.

Trente-cinq dossiers concrétisés? C’est quatre de plus qu’en 2018, mais les projets portés sont plus modestes. Ils se traduisent par une nette diminution des investissements prévus (63 millions contre 175 millions en 2018) et par une baisse du nombre de places de travail créées, à moyen terme, dans le canton (290 contre 337 en 2018). La PromFR explique cette tendance par le fait…