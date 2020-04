Pour s’arracher les cheveux ou rêver

Sous des tonnes de n’importe quoi, les tablettes et les smartphones cachent d’excellents jeux. Petit best of tout public pour se casser la tête ou se l’aérer sans sortir de chez soi.

● TO THE MOON, POUR PLEURER, MAIS PLUS SUR SON SORT

Les docteurs Eva Rosalene et Neil Watts travaillent pour la société Sigmung Corp. Ils explorent la mémoire de riches clients pour y implanter des souvenirs fictifs et leur offrir ainsi, au seuil de la mort, l’illusion d’avoir eu une autre vie. Une façon assez glaçante, soit dit en passant, de mourir sans regret. Leur dernier patient, Johnny, rêve de s’envoler vers la Lune. Même s’il ne sait plus pourquoi il le désire tant.

Accompagné d’une bande-son originale de toute beauté, le scénario mêle habilement humour et émotion. Avec ses graphismes pixélisés à…