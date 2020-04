Quatre homme en symbiose

Anciens rockers au sein de Favez et de Chewy, les quatre comparses de The Company of Men sortent vendredi SoundsoftheCentury, un album en tout point somptueux. Rencontre avec Gregory Wicky, en pleine «seconde jeunesse musicale». “

CHRISTOPHE DUTOIT

Dans le groupe, on a tous un passé rock assez riche. Personnellement, je vis une sorte de deuxième jeunesse musicale assez marquée. Je n’aurais pas imaginé que, à passé quarante berges, je me remette à fond dans un tel projet. Ça vient du fait qu’on s’est vraiment trouvés, tous les quatre.»

Confinement oblige, Gregory Wicky cause à l’autre bout du Skype depuis son appart lausannois. Derrière lui, une enfilade de guitares et, dans le reflet du miroir, un étrange trophée de chasse. Avec ses trois compères de The Company of Men (son frère…