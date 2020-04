Réserver des livres online et les récupérer au Musée

BIBLIOTHÈQUE. La bibliothèque de Bulle s’adapte à la situation actuelle et propose un nouveau service intitulé «Lectures au balcon». Ses utilisateurs peuvent désormais louer les livres en ligne. Sur son site, un formulaire permet aux lecteurs qui possèdent une carte de bibliothèque de passer commande.

Eviter tout risque de contamination

La recherche de lectures est possible sur le catalogue Explore, également disponible sur le site de l’institution. Munis d’un numéro de commande et de leur propre sac, les lecteurs peuvent passer chercher leurs ouvrages en toute sécurité dans le hall du bâtiment du mardi au vendredi, de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h ainsi que le samedi, de 10 h à 12 h. Dans son communiqué de presse, la bibliothèque précise que «les livres prêtés sont nettoyés et mis en…