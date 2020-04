Regard d’écrivaine

Una furtiva lacrima...

Pour poser un autre regard sur la crise que nous traversons, La Gruyère a donné carte blanche à des gens de plume. Des écrivains et écrivaines fribourgeois(e)s et romand(e)s ont accepté de livrer un texte inédit, afin d’éclairer nos jours sombres par leur sensibilité et leur talent. Aujourd’hui, la Châteloise Marie-Claire Dewarrat.



– C’est qui, cet Italien? Personne? Et ne mens pas, madame Ruchet t’a vue!

Giovanni. Oui, évidemment. Presque personne dans la Suisse de notre adolescence. Un vieux d’au moins vingt-deux ans qui migrait comme les hirondelles, du Piémont en Gruyère, pour venir bâtir nos maisons, nos routes et autres barrages. Omar Sharif jeune, à peu de chose près si tu vois ce que je veux dire. La salopette du plâtrier-peintre portée avec l’élégance du…