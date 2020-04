Si tu vois ma mère

ARTE, VENDREDI, À 20 H 55

Monique meurt brutalement, frappée par une crise cardiaque, alors qu’elle s’apprêtait à refaire sa vie au Japon. Peu de temps après, son rejeton chéri, Max, ophtalmologue, la voit apparaître drapée dans un kimono. Affolé mais heureux, il décide de profiter au maximum de cette mère fantasmée, quitte à s’isoler de ses proches. Oedipe et JC, ses amis et confrères, alertent alors Ohiana, la psychiatre du cabinet qu’ils partagent. Max et elle tombent amoureux, mais Monique n’est pas prête à céder la place… ■