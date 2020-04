Smells like teen spirit

Lolvé Tillmanns

FIT

BSN Press, 72 pages

On aurait mis le portrait de Lolvé Tillmanns que vous seriez tombé dans le piège. Présumant une ingénue, vous auriez laissé l’écrivaine genevoise vous manger tout cru. Ne vous fiez pas aux apparences: Lolvé Tillmanns est une killeuse. Son dernier ouvrage l’atteste, Fitvous dégomme en moins de 72 pages. Efficace et tonitruant, il raconte l’été de Lo, 20 ans, qui claque la porte de son père et s’enchaîne au premier job venu pour payer son loyer d’étudiante en biologie. Ce sera réceptionniste «élégante et sexy» dans un fitness VIP. L’occasion pour l’auteure de faire jouer son sens de l’observation et de la formule. Rafales de phrases perforantes, vocabulaire cru, langage qui sent l’esprit adolescent. Il y a du fard sur les paupières de Lo, jamais sur…