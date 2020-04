Une langue simple et accessible

HANDICAP. Etendre l’usage du langage simplifié à certains documents importants du canton, le Conseil d’Etat est prêt à étudier l’idée. Il propose d’accepter un postulat des députées Andréa Wassmer (ps, Belfaux) et Gabrielle Bourguet (pdc, Granges). Le langage simplifié est prioritairement destiné aux personnes en situation de handicap. Mais il pourrait aussi bénéficier à d’autres Fribourgeois qui ont, pour une raison ou une autre, des difficultés à comprendre un texte, relève le Conseil d’Etat dans sa réponse.

Fribourg ne part pas de zéro. Le Bureau de l’intégration des migrants et des migrantes et de la prévention du racisme a déjà édité une brochure en langage simplifié, qui explique l’accueil dans le canton. La Direction de la santé et des affaires sociales a fait traduire la Loi sur…