Le festival Au Pays des enfants est annulé

«Avec beaucoup de regrets et une grande émotion», le comité d’organisation du festival Au Pays des Enfants a pris la décision d’annuler son édition 2020, prévue du 22 au 26 juillet à Château-d’Œx. «Nous avons été confortés dans ce choix difficile par l’annonce du Conseil fédéral, mercredi dernier, d’interdire toute manifestation de plus de 1000 personnes jusqu’à la fin août prochain», relève-t-il dans un communiqué. Et le comité d’expliquer encore: «Au Pays des Enfants est une manifestation intergénérationnelle. Les mesures d’hygiène et de distanciation sociale étant maintenues jusqu’à nouvel avis, il était impossible d’envisager la tenue de ce rendez-vous dans les conditions adéquates. En cette situation exceptionnelle, la santé des personnes vulnérables reste l’unique priorité.» Les…