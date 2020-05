Les entreprises innovantes sont priées de s‘annoncer

PRIX

Le canton lance la 15e édition de son prix à l‘innovation. Deux récompenses seront remises pour un montant total de 40 000 francs. En plus des prix «entreprise» et «start-up», une mention «économie durable», dotée d‘un chèque de 6000 francs, sera décernée pour la première fois cet automne. Dans un communiqué, la Promotion économique appelle les sociétés fribourgeoises à déposer leur candidature d‘ici au 30 juin sur le site www.innovationfr.ch. Lors de la dernière édition en 2018, Scott Sports et NanoLockin avaient remporté la mise.