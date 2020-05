Mariages possibles dans un cadre restreint

CÉLÉBRATIONS. Dès lundi, le Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l’état civil (SAINEC) «offrira de nouveau à la population toutes ses prestations d’état civil sur rendezvous et dans le strict respect des prescriptions de l’Office fédéral de la santé publique», indiquet-il dans un communiqué. Ainsi, les célébrations de mariages et les conclusions de partenariats enregistrés sont de nouveau possibles. Mais dans un cadre restreint: seuls le couple, les témoins et éventuellement un traducteur sont autorisés à y participer. Notons encore que les démarches en vue d’une naturalisation pourront se faire sans rendez-vous au guichet du SAINEC, route des Arsenaux 41, à Fribourg.