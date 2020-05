La police a arrêté la semaine dernière un cambrioleur qui s‘était caché dans un puits technique d’un grand magasin à Fribourg. L‘homme, âgé de 31 ans et sans domicile connu, s‘était laissé enfermer à plusieurs reprises dans ce magasin pour voler du matériel informatique, des habits et diverses marchandises pour plus de 10 000 francs. Il a été placé en détention préventive.