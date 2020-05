FRANCE3, JEUDI, À 21 H 05

C’est la rentrée des classes pour August Pullman qui, affublé d’un casque d’astronaute, entre en CM2. C’est un jour important pour le petit garçon qui n’a jamais mis les pieds dans une école. Atteint d’une malformation au visage, ses parents craignaient qu’il soit maltraité. Plusieurs opérations plus tard, August s’apprête donc à côtoyer des enfants de son âge. Et d’emblée, c’est compliqué: il devient très vite la cible de certains élèves. L’un d’entre eux, plus intelligent que les autres, fait fi des apparences en devenant son ami. Avec l’aide de son professeur et de parents aimants, August trouve peu à peu sa place.

Sortez vos mouchoirs, vous en aurez besoin tant ce film, adapté du best-seller de R. J. Palacio, est d’une infinie richesse émotionnelle. Mais,…