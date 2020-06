Après trois mois de pause forcée, le stade de Bouleyres ouvre de nouveau ses portes dimanche pour le Meeting Première. Un petit rendez-vous, certes, mais très attendu. Dès 10 h 45, 120 athlètes fouleront la piste sur 100 m et 300 m. Les finales sont prévues dès 14 h 10. «Nous avons tous envie de reprendre, que ce soit les sportifs ou le club, s’exclame Benoît Fragnière, responsable de l’organisation. Je n’ai pas dû attendre longtemps pour recevoir les inscriptions. Je suis impatient: enfin un premier meeting dans notre région.» La limitation de 300 personnes (athlètes, collaborateurs, entraîneurs et spectateurs compris) n’est pas la seule contrainte sanitaire que les responsables doivent respecter. «Nous devrons identifier chaque personnes présente dans le stade, les douches et les…