«Passé le 31 août, c’est le flou»

Malgré l’annonce du Conseil fédéral de vendredi, le hockey suisse et le directeur général de Fribourg-Gottéron Raphaël Berger ne sont pas plus avancés. «Pour l’instant, nous savons simplement que nous pouvons rassembler 1000 personnes à un événement jusqu’au 31 août. Passé cette date, c’est le flou et personne ne veut prendre le risque d’annoncer une reprise normale dès le 1er septembre.» La première journée de l’exercice 2020-2021, agendée au 18 septembre, reste toutefois dans la tête de l’ancien défenseur des Dragons. «Il faudra voir les conditions dans lesquelles nous pourrons démarrer le championnat. C’est compliqué, car nous n’avons aucune vision pour l’instant.» Fribourg-Gottéron a plusieurs matches amicaux prévus cet été contre des équipes helvétiques. Sa participation à la…