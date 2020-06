Appel lancé aux artistes, chanteurs et musiciens

LIGUE CONTRE LE CANCER

Le 19 juin 2021, la Ligue fribourgeoise contre le cancer célébrera ses 60 ans en ville de Fribourg, «dans un lieu encore tenu secret». Pour «agrémenter la soirée», elle lance un appel «aux talents confirmés ou amateurs passionnés»: «Artistes circassiens, danseurs, humoristes ou magiciens, par exemple.» Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 août, via un formulaire dédié sur www.lfc60.ch. De plus, en collaboration avec la Fédération fribourgeoise des chorales et la Société cantonale des musiques fribourgeoises, l’association entend former un chœur et un orchestre ad hoc. «Cette prestation est ouverte à tous.» Les préinscriptions sont d’ores et déjà possibles sur le site.